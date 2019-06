Πολυκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες: Έξι όροφοι φλέγονται (vid)

Πυροσβεστικά οχήματα μετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία του ανατολικού Λονδίνου. Ήδη έξι όροφοι φλέγονται, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.

London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.

9 Ιουνίου 2019