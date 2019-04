Τραμπ κατά μεταναστών: «Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα» (vid)

Αναφερόμενους σε όσους εισέρχονται στις ΗΠΑ ζητώντας άσυλο, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε ανθρώπους που έρχονται στη χώρα, η προσπαθούν να έρθουν στη χώρα. Σταματάμε πολλούς από αυτούς. Γυρίζουμε πολλούς έξω από τη χώρα».

«Δεν μπορείτε να πιστέψετε πόσο κακοί είναι. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι κτήνη (ζώα - animals). Και τους βγάζουμε από τη χώρα με ρυθμό που δεν έχει ξαναγίνει» πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν αυτή η στιγμή τους πιο «ηλίθιους» μεταναστευτικούς νόμους και ότι ο ίδιος προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση.

.@realDonaldTrump on people asking for asylum "These aren't people. These are animals." pic.twitter.com/pTKY08Obm2

— Mark Elliott (@markmobility) April 5, 2019