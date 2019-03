Βενεζουέλα: Με δακρυγόνα διέλυσε η αστυνομία μια διαδήλωση της αντιπολίτευσης στο Καράκας

Οι αρχές της Βενεζουέλας διέλυσαν σήμερα, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, τις ομάδες των υποστηρικτών της αντιπολίτευσης που προσπαθούσαν να συγκεντρωθούν στο Καράκας για να διαμαρτυρηθούν για τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στη χώρα τον τελευταίο μήνα.

Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να συγκεντρωθούν σε πολλά διαφορετικά σημεία στα δυτικά προάστια της πόλης.

#Venezuela | Venezuelan people march in defense of #Freedom and #Peace in #Caracas, in rejection of the violent acts of the right-wing opposition and the #UnitedStates. #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/W9svHRRq4x

— teleSUR English (@telesurenglish) 30 Μαρτίου 2019