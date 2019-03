Prodigy: Μουσική και μηχανές στην κηδεία του Κιθ Φλιντ (vids)

Ζωγραφική προσώπου και δωρεάν τατουάζ προσφέρονταν σε εκείνους, που προσήλθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή του περίφημου "Firestarter".

Ο Φλιντ, εκ των προσώπων που ηγήθηκαν του κινήματος ρέιβ της δεκαετίας του 1990, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε ηλικία 49 ετών.

Μια έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε απαγχονισμό.

Ευρέως γνωστός για το πίρσινγκ στο πρόσωπό του, το βαρύ μέικ απ του και το εκκεντρικό κούρεμά του, ο Φλιντ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της αξιοπιστίας της χορευτικής και ηλεκτρονικής μουσικής.

Η νεκρώσιμη πομπή ακολούθησε μια πορεία 4 χιλιομέτρων στον ναό της Παρθένου Μαρίας και ενώ στην εκκλησία βρίσκονταν μονάχα φίλοι και συγγενείς, οι σύντροφοι του Φλιντ στο συγκρότημα είχαν προσκαλέσει τους θαυμαστές τους να παραταχθούν στον δρόμο για να «σηκώσουν τα χέρια ψηλά για τον Κιθ».

Ο Στιβ Χέιλς ήταν μεταξύ εκείνων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Φορώντας σκούρο μέικαπ και έχοντας βάψει πράσινη μια τούφα από τα μαλλιά του, για να μοιάσει στον εκλιπόντα μουσικό, ο Χέιλς επισήμανε ότι η συμμετοχή του κόσμου δεν τον εξέπληξε.

«Ήταν η ίδια η μουσική για γενιές ολόκληρες» πρόλαβε να πει, προτού καλύψει τη φωνή του το βουητό από τις μηχανές που έρχονταν.

Η ιππήλατη νεκροφόρα ήταν διακοσμημένη με πορτοκαλί λουλούδια που σχημάτισαν το όνομα «Keef» και τη λέξη «chief», ενώ το πράσινο μικρόφωνό του και μια σύνθεση από λευκά και κόκκινα τριαντάφυλλα κοσμούσαν το φέρετρό του.

Ο ηθοποιός Πολ Κέι εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, αφηγούμενος ιστορίες για τα χρόνια του Φλιντ στους δρόμους και την αγάπη του για τις μηχανές, τα ζώα και ζίου ζίτσου, μερικά μόνο από τα πάθη του.

That was the instruction for #Prodigy fans attending #KeithFlint 's funeral this afternoon, and they're happy to oblige. pic.twitter.com/aOX7ERlSLn "

«Σου άρεσε να ζεις τη ζωή σου στην κόψη του ξυραφιού, έτσι για την έξαψη» είπε ο Κέι εκ μέρους του συντρόφου του στο συγκρότημα Λίαμ Χάουλετ.

«Ήσουν ένας αντι-σταρ, ένας πειρατής και ήσουν δεσμευμένος στον κοινό μας σκοπό να δονήσουμε τις ψυχές των ανθρώπων και να τραντάξουμε τα κτίρια».

WATCH: Crowds at Keith Flint's funeral in #Essex broke into a rendition of @the_prodigy's 'Out of Space' as they waited for his hearse to arrive at the church.#KeithFlint pic.twitter.com/yoiF37CZqo

— ITV News Anglia (@itvanglia) 29 Μαρτίου 2019