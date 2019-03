Το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky έφθασε στο λιμάνι του Μόλντε: Οι δραματικές στιγμές των επιβατών μέσα από το πλοίο (vids)

To κρουαζιερόπλοιο έχοντας διαφύγει παραλίγο την καταστροφή, αφού οι μηχανές του υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια καταιγίδας, έφτασε στο λιμάνι.

Το Viking Sky, που είχε αποπλεύσει με σχεδόν 1.400 επιβάτες και μέλη πληρώματος, έστειλε σήμα κινδύνου το Σάββατο, καθώς έπλεε ακυβέρνητο μέσα σε θαλασσοταραχή στη Θάλασσα της Νορβηγίας και σε απόσταση 100 μέτρων από την ξηρά.

Οι υπηρεσίες διάσωσης μετέφεραν στην ξηρά με ελικόπτερα 479 ανθρώπους, πριν ο καιρός βελτιωθεί και καταστεί δυνατή η ρυμούλκηση του κρουαζιεροπλοίου.

Συνολικά 1.373 άνθρωποι είχαν αρχίσει το ταξίδι και περίπου 900 εξακολουθούσαν να βρίσκονται μέσα στο πλοίο, όταν αυτό έφθασε στο Μόλντε, στη δυτική ακτή της Νορβηγίας.

Still on #vikingsky more than 15 hours after the initial mayday call! We need off this ship! pic.twitter.com/T4sFqc1dZ3

100 meters from a major disaster.

After a total blackout, #VikingSky was drifting in a storm for 30 minutes before the anchors finally set 100 meters from shore, and then the crew managed to start one of the engines. @lookner pic.twitter.com/Drn3XAAC5c

— L.O.M.P.E. (@Lompemann) 24 Μαρτίου 2019