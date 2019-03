Ώρες αγωνίας στη Νορβηγία: Μόλις 338 από τους 1300 επιβάτες έχουν διασωθεί από το ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο (vids)

Τουλάχιστον 338 επιβάτες έχουν μεταφερθεί από το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky μεταδίδει το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΤΒ. Η επιχείρηση διάσωσης μπορεί να διαρκέσει όλη την Κυριακή.

Σήμερα το πρωί η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 338 επιβάτες μεταφέρθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο με ελικόπτερα στη στεριά.

Scary! More footage from inside the Viking Sky Cruise Ship that is being evacuated off the Norwegian Coast...pic.twitter.com/aIlrGgwuGH

