Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ με το ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο: Με αργούς ρυθμούς η αεροδιακομιδή 1.300 επιβαινόντων (pics & vids)

Την ίδια στιγμή τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου κόβουν την ανάσα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή δυσκολεύουν τους διασώστες με αποτέλεσμα η απομάκρυνση των επιβατών από το πλοίο με τη βοήθεια ελικοπτέρων να γίνεται με αργούς ρυθμούς.

#Update: Just in - There are now over 860 people aboard the #VikingSky Cruise ship in #Norway. — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) March 23, 2019

Η επιχείρηση θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου των υπηρεσιών διάσωσης, Μποργκχίλντ Έλντοεν.

Οκτώ εκ των ανθρώπων που εγκατέλειψαν το πλοίο έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

#Update: Just in - Eyewitness testimony on the mainland after been taken away by a helicopter, said this was one of the worst experience and scariest in my life! You saw water come in and broken glass everywhere, and people getting cut on the #VikingSky Cruise Ship in #Norway. pic.twitter.com/5vl5ihEfGm — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) March 23, 2019

Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου περιέγραψαν τη στιγμή που οι μηχανές του πλοίου σταμάτησαν αλλά και την επιχείρηση εκκένωσής του. «Τρώγαμε μεσημεριανό όταν το πλοίο άρχισε να τραντάζεται. Τα τζάμια στα παράθυρα έσπασαν και νερό εισήλθε στο εσωτερικό. Επικρατούσε χάος. Αλλά και το ταξίδι με το ελικόπτερο, θα ήθελα απλά να το ξεχάσω. Δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό» αφηγείται ο Αμερικανός Τζον Κάρι στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν έχω ξαναδεί τίποτα τόσο τρομαχτικό. Άρχισα να προσεύχομαι, προσευχήθηκαν για την ασφάλεια όλων όσοι ήμασταν στο πλοίο» περιέγραψε από την πλευρά της μία επιβάτισσα, που έχει ήδη φθάσει στη στεριά, η Τζάνετ Τζέικομπ.

«Το ταξίδι με το ελικόπτερο ήταν τρομακτικό. Οι άνεμοι, ήταν σαν ανεμοστρόβιλος» σημείωσε.

NEW: First responders are evacuating passengers stuck on a cruise ship off west coast of Norway as video shows rescue boats, helicopters arriving to scene of Viking Sky seen floating adrift in stormy weather after suffering from engine failure Saturday. https://t.co/Hh4uCLhYqW pic.twitter.com/jPbw3V5iBK — World News Tonight (@ABCWorldNews) March 23, 2019

Ένα δεύτερο πλοίο, φορτηγό με εννεαμελές πλήρωμα, επίσης εκκενώθηκε σε κοντινή απόσταση, αφού υπέστη κι εκείνο μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα τα ελικόπτερα να σπεύσουν προς το σημείο κι επομένως να καθυστερήσει η επιχείρηση αερομεταφοράς από το κρουαζιερόπλοιο, εξήγησε το κέντρο επιχειρήσεων διάσωσης.

Στην περιοχή, το ύψος των κυμάτων φθάνει τα 6-8 μέτρα, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας. Η καταιγίδα αναμένεται να διαρκέσει έως τουλάχιστον τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας), με πέντε ελικόπτερα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.