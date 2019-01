Επτά νεκροί σε Γερμανία κι Αυστρία από το κύμα κακοκαιρίας (pics & vids)

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Ευρώπη. Ο χιονιάς χτύπησε ιδιαίτερα το κεντρικό και το βόρειο τμήμα της Αυστρίας, ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο με αποτέλεσμα να σημειωθούν επτά θάνατοι. Τρεις εξ αυτών ήταν σκιέρ.

Στις βόρειες Άλπεις έπεσε τόσο πολύ χιόνι το Σαββατοκύριακο, που δεν είναι πλέον απόλαυση του χειμώνα, αλλά η «κόλαση του χιονιού», γράφει η SZ.

Μέσα σε δύο ημέρες, σε μερικά μέρη το ύψος του χιονιού έφτασε μέχρι και δύο μέτρα. Λόγω του υψηλού κινδύνου χιονοστιβάδων, ορισμένα σημεία στην Αυστρία έχουν αποκοπεί από τον έξω κόσμο, ενώ κατά τόπους οι οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έχουν σταματήσει.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει χάος στις πτήσεις στη Βόρεια Ευρώπη. Η KLM, ο εθνικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας, έχει ακυρώσει πολλές πτήσεις προς περιοχές της Ευρώπης εξαιτίας προβλέψεων σφοδρής καταιγίδας.

WOW!!! Enormous amounts of snow in Leutasch, #Austria this afternoon 7th of January. Video: Olympiaregion Seefeld #severeweather #ExtremeWeather #snowfall pic.twitter.com/M742Btm6He

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 7 Ιανουαρίου 2019