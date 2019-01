Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε αίθουσα μπόουλινγκ

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αμερικανική αστυνομία για πρόσωπο που άνοιξε πυρ "ρίχνοντας πολλά θύματα κάτω" σε αίθουσα μπόουλινγκ στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης Τόρανς.

Η αστυνομία της πόλης συνέστησε στους κατοίκους να μην πλησιάζουν στην αίθουσα Gable House Bowl όπου, όπως διευκρίνισε, "ερίφθησαν πυροβολισμοί".

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

