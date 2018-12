Τροχονόμοι στις ΗΠΑ αντί για κλήσεις μοίρασαν... 100δολαρα! (vid)

Στον έλεγχο που έκανε η τροχαία για τυχόν παραβάσεις ή έναν απλό τυπικό έλεγχο, όπως γίνεται συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, βρέθηκαν αρκετοί παραβάτες που δεν τηρούν τον κώδικα, ή δεν έχουν τα απαραίτητα έγραφα.

Η διαφορά είναι στην περίπτωση αυτή της Οκάλα, ότι οι τροχονόμοι σε μικροπαραβάσεις, αντί να δίνουν κλήσεις, καινοτόμησαν δίνοντας χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων!..

SECRET SANTA: This police officer was certainly in the Christmas spirit when instead of giving a woman a ticket for an expired tag, he handed her $100. The Ocala Police Department distributed $5,200 worth of $100 bills from anonymous donors to residents. https://t.co/wWX0clBgG4 pic.twitter.com/vrqKZkRXbg

