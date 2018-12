Το InSight της NASA τοποθέτησε έναν σεισμογράφο πάνω στην επιφάνεια του Άρη (pic & vid)

Πρόκειται για έναν σεισμογράφο, ο οποίος για πρώτη φορά θα καταγράψει τις δονήσεις από τους αρειανούς σεισμούς. Το γαλλικής κατασκευής όργανο, που λέγεται SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), τοποθετήθηκε μπροστά από το InSight, σε απόσταση 1,6 μέτρων, όσο μακριά μπορούσε να φθάσει ο ρομποτικός βραχίονας.

Το έδαφος, πάνω στο οποίο «κάθεται», έχει κλίση δύο έως τριών μοιρών. Στις αρχές Ιανουαρίου ο ρομποτικός βραχίονας θα πάρει εντολή να τοποθετήσει μία θερμική και αντιανεμική ασπίδα προστασίας πάνω από τον σεισμογράφο. Στη συνέχεια το όργανο θα αρχίσει να λειτουργεί.

Αναλύοντας τα αρειανά σεισμικά κύματα, οι επιστήμονες θα εξάγουν συμπεράσματα για την εσωτερική δομή και διαστρωμάτωση του πλανήτη.

I try to be mindful and intentional in everything I do — especially where I place my instruments. This mosaic highlights the area I can reach with my robotic arm. Which spot do you think is closest to where I’ll set my seismometer? Make your guesses now! pic.twitter.com/v4y3Q9h48R

— NASA InSight (@NASAInSight) 20 Δεκεμβρίου 2018