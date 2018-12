«Συγνώμη λάθος»: Αστυνομικοί πυροβόλησαν καταλάθος δημοσιογράφο με πλαστικές σφαίρες (vids)

Δύο φωτογράφοι της εφημερίδας Le Parisien τραυματίστηκαν από τα πυρά όπλου τύπου "flash-ball" στο Σανζ Ελιζέ, ο ένας στον αυχένα κι ο άλλος στο γόνατο, έγραψε η εφημερίδα.

Ο πρώτος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Στο Twitter, ανέφερε ότι το πρόσωπο που στράφηκε εναντίον του, ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου, του ζήτησε συγγνώμη.

«Είμαι πολύ θυμωμένος, έβγαλα όλα τα προστατευτικά που φορούσα και πήγα να του πω ότι μόλις με πυροβόλησε εξ επαφής στον αυχένα μου… Νομίζω ότι φοβήθηκε πως με σκότωσε καθώς έπεσα στο έδαφος και παρέμεινα εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Μου είπε, "λυπάμαι στόχευα κάποιον άλλο"» περιγράφει ο ίδιος στην εφημερίδα του.

