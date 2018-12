Μυστηριώδης σεισμός προβληματίζει τους επιστήμονες: Κράτησε 20 λεπτά, διήνυσε 18.000 χιλιόμετρα και δεν τον κατάλαβε κανείς (pics)

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της 11ης Νοεμβρίου οι σεισμογράφοι σε παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Αφρικής κατέγραψαν σεισμικά κύματα που προέρχονταν από τα ανοιχτά των νησιών Μαγιότ, κοντά στην Μαδαγασκάρη.

Η διάρκεια του φαινομένου, που ήταν περίπου 20 λεπτά, όμως, δεν ήταν το μοναδικό παράξενο της ημέρας, καθώς τα σεισμικά κύματα διέτρεξαν σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, χωρίς ωστόσο να γίνουν αντιληπτά από κανέναν.

This is a most odd and unusual seismic signal.

Recorded at Kilima Mbogo, Kenya ...#earthquakehttps://t.co/GIHQWSXShd pic.twitter.com/FTSpNVTJ9B

— ******* Pax (@matarikipax) 11 Νοεμβρίου 2018