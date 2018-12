Η «ψυχεδελική μέδουσα» που εντυπωσίασε τους επιστήμονες στον βυθό του Πουέρτο Ρίκο (pic & vid)

Η «ψυχεδελική μέδουσα» πρόσφατα κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα επιστημόνων στο βυθό του Πουέρτο Ρίκο.

Η εντυπωσιακή μέδουσα «Rhopalonematid jelly Crossota millsae», όπως είναι η επιστημονική της ονομασία, απαθανατίστηκε σε μία απίστευτη πόζα.

Τα πλοκάμια της είχαν απλωθεί σε όλη την επιφάνειά της, αφού είχε βρει τη λεία της. Όσο για τα χρώματά της: Οι αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ σε όλο τους το μεγαλείο.

Scientists found a jellyfish that was in such an electrifying pose that they're calling it the "psychedelic medusa" https://t.co/ked4u4VkAW pic.twitter.com/ZiLz5HD7Xc

— CNN International (@cnni) 29 Νοεμβρίου 2018