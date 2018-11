Καταδικασμένος κατά συρροή βιαστής κέρδισε το δικαίωμα να βλέπει το παιδί του θύματός του (vid)

Η εφημερίδα The Times έγραψε ότι στον Άρσιντ Χουσάιν, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 35 ετών το 2016 για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον νεαρών κοριτσιών, φέρεται να προτάθηκε από το τοπικό συμβούλιο της πόλης του Ρόδεραμ (βόρεια Αγγλία) να αποκτήσει δικαίωμα επίσκεψης του γιου του, στο πλαίσιο μιας νομικής διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας.

Σύμφωνα με τους Times, το θέμα προέκυψε όταν το συμβούλιο αναζήτησε εναλλακτική φροντίδα για τον γιο της, με τη συμφωνία της μητέρας, καθώς η Γουντχάουζ δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις περίπλοκες ανάγκες του γιου της που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ο βιαστής ανήκε σε μια συμμορία από το Πακιστάν, πολλά μέλη της οποίας, μεταξύ αυτών οι αδελφοί του και ο θείος του, είχαν καταδικαστεί σε βαριές ποινές κάθειρξης, σε μια υπόθεση κακοποιήσεων ανηλίκων στο Ρόδεραμ, η οποία προκάλεσε αίσθηση στη Βρετανία.

Η Σάμι Γουντχάουζ αποκάλυψε χθες σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ότι είναι μητέρα του παιδιού, το οποίο συνέλαβε κατά τη διάρκεια του βιασμού της σε ηλικία 15 ετών. Υπήρξε μία από τις μάρτυρες κλειδιά της αστυνομικής έρευνας.

We will be setting up a petition for the public to sign in regards to the below I’ll keep you all posted. Thanks again for all the support. https://t.co/nZwS3Fr7A1

