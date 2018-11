Ο Γιούνκερ μπέρδεψε το twitter: Βίντεο τον δείχνει να φοράει διαφορετικά παπούτσια (pics & vids)

Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων κι αυτή την φορά φταίει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν φαίνεται πως ο Γιούνκερ φοράει ένα καφέ κι ένα μαύρο παπούτσι. Κατά τη διάρκεια του βίντεο μία συνεργάτης του δείχνει ν' αντιλαμβάνεται το λάθος κι εκείνος αποχωρεί αμέσως από τον χώρο.

Πολλοί είπαν πως απλά έφταιγε ο φωτισμός και ήταν οφθαλμαπάτη, πηγαίνοντας κόντρα στα νέα σχόλια που ακούστηκαν για το «θέμα» του αλκοολισμού του Γιούνκερ.

WATCH | Unelected European Commission President Jean-Claude Juncker stumbles out in public wearing one black shoe and one brown shoe. Must be his "sciatica" playing up again... What an embarrassing old soak!

— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) 16 Νοεμβρίου 2018