Ο Τραμπ τιμά μετά θάνατον τον Έλβις Πρίσλεϊ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε σε ειδική τελετή στον Λευκό Οίκο το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας 2018 σε επτά προσωπικότητες για την προσφορά τους στη χώρα.

Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας αποτελεί την υψηλότερη τιμητική διάκριση που δίδεται σε πολίτες κάθε χρόνο για την σημαντική προσφορά τους στην ασφάλεια, στα εθνικά συμφέροντα, στην ειρήνη στον κόσμο, στην πολιτιστική ακτινοβολία των ΗΠΑ.

Στον κατάλογο των βραβευθέντων υπάρχουν τρεις προσωπικότητες που τιμώνται μετά θάνατον: ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ 'Ελβις Πρίσλεϊ, ο παίκτης του μπέιζμπολ Τζορτζ Χέρμαν Ρουθ, γνωστός ως Μπέιμπ Ρουθ, και ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αντονίν Σκαλία, που πέθαναν το 1977, το 1948 και το 2016 αντίστοιχα.

Ανάμεσα στους βραβευθέντες είναι η δρ Μίριαμ 'Αντελσον, η σύζυγος του δισεκατομμυριούχου Σέλντον Άντελσον, ενός από τους ισχυρότερους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η οποία χρηματοδοτεί φιλανθρωπικούς σκοπούς, την ιατρική έρευνα, εβραικά σχολεία, οργανώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος, προσωπικό και βετεράνους του ισραηλινού στρατού και δράσεις για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Οι άλλοι βραβευθέντες είναι ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Γιούτα 'Οριν Χατς, ο πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μινεσότα 'Αλαν Πέιτζ, και ο πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Ρότζερ Στόμπακ.

A few bars of Elvis Presley's rendition of "How Great Thou Art" were played at the White House as Pres. Trump posthumously awarded the legendary singer a Presidential Medal of Freedom.

"He was something special," the president said. https://t.co/62wWOFBVA4 pic.twitter.com/kkmawWUORK

— ABC News (@ABC) 16 Νοεμβρίου 2018