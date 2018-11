Τουλάχιστον 9 νεκροί στην Καλιφόρνια από την φωτιά (vids)

Σε τουλάχιστον 9 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που κατακαίει τη βόρεια Καλιφόρνια, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

A ‘firenado’ tore through this Northern California town as the ‘Camp Fire’ quickly spread through Butte County pic.twitter.com/ijA5XiNRmX

— NowThis (@nowthisnews) November 9, 2018

Τρεις πυροσβέστες έχουν επίσης τραυματιστεί από την πυρκαγιά «Camp Fire», όπως βαπτίστηκε από τις αρχές.

WATCH: CBS News' @DavidBegnaud escapes an explosion while reporting on the destructive Camp Fire in Northern California. https://t.co/iLaDmz4NgV pic.twitter.com/ieRS9AKgdi — CBS News (@CBSNews) November 9, 2018

Περισσότερα από 6.700 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί από το πέρασμα της πυρκαγιάς που συνεχίζει να κατακαίει εκτάσεις περίπου 145χλμ βόρεια του Σακραμέντο, δήλωσαν αργά χθες αξιωματούχοι των δυνάμεων επιβολής του νόμου σε συνέντευξη Τύπου.