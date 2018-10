Η χειραψία του γιου του δολοφονημένου Κασόγκι με τον «διπρόσωπο» πρίγκιπα (pics & vid)

Ευρύτατο σχολιασμό στα social media προκάλεσε η χειραψία με την οποία ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν υποδέχθηκε το γιο του άτυχου δημοσιογράφου Κασόγκι στο παλάτι για να τον συλλυπηθεί, καθώς θεωρείται ο ιθύνων νους για την δολοφονία του δημοσιογράφου, εντός του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μπιν Σαλμάν σφίγγει το χέρι του νεαρού Σάλαχ Κασόγκι, στο παλάτι στο Ριάντ και το twitter… παίρνει φωτιά.

Today, #JamalKhashoggi’s son Salah was forced to give the Crown Prince a photo op at the Royal Court. Look at his face. It’s important to note that Salah has been banned for over a year from leaving the Kingdom, he has not been able to mourn with his siblings who are US citizens. pic.twitter.com/lxKxaLHo7e

— Yashar Ali (@yashar) October 23, 2018