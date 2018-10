Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ περιμένουν το πρώτο τους παιδί (pic)

«Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ με μεγάλη ευχαρίστηση ανακοινώνουν ότι η δούκισσα του Σάσεξ περιμένει μωρό την άνοιξη του 2019», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Μάιο και σήμερα άρχισε μια μεγάλη περιοδεία στον Ειρηνικό, στις χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 Οκτωβρίου 2018