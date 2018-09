Σπάνια φάλαινα... βόλταρε στον Τάμεση (vid)

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το BBC, η Εταιρεία Διατήρησης Φαλαινών και Δελφινιών τόνισε ότι η φάλαινα « έχει προφανώς χαθεί και πιθανότητα βρίσκεται σε κίνδυνο», ζητώντας από το κοινό να μην πλησιάζει πολύ το θαλάσσιο θηλαστικό και να το παρακολουθεί από την ακτή.

Οι συγκεκριμένες φάλαινες είναι είδη που ζουν στην Αρκτική, οπότε βρίσκεται χιλιάδες χλμ από το φυσικό της περιβάλλον.

Το 2006 μια φάλαινα Beluga μήκους 5 μέτρων είχε χαθεί και τελικώς πέθανε στον ποταμό Τάμεση.

Συνήθως, αυτό το είδος λευκής φάλαινας μπορεί να φτάσει τα 5 μέτρα σε μήκος και σε βάρος 1600 κιλών.

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6

— Dave Andrews (@iPterodroma) 25 Σεπτεμβρίου 2018