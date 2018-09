Συνοριοφύλακας serial killer σκότωσε τέσσερις ιερόδουλες μέσα σε 12 μέρες (pics)

Οι μακάβριες αποκαλύψεις ξεκίνησαν τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη, όταν περαστικοί εντόπισαν τα άψυχα σώματα δύο γυναικών, που έφεραν κι οι δύο τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Το απομακρυσμένο σημείο ()που βρέθηκαν οι σοροί αλλά κι η επαγγελματική ταυτότητα των νεαρών γυναικών, που εργάζονταν επί χρόνια ως ιερόδουλες, σήμαναν συναγερμό στις τοπικές αστυνομικές αρχές, καθώς οι δολοφονίες προσιδίαζαν με τη δράση κατά συρροήν δολοφόνων.

Οι χειρότεροι φόβοι πολιτών και αστυνομικών επιβεβαιώθηκαν με μακάβριο τρόπο λίγες ημέρες αργότερα, όταν ανακαλύφθηκαν σε κοντινή απόσταση από τις πρώτες δύο σορούς, τα άψυχα σώματα ακόμα δύο γυναικών, που έφεραν επίσης τραύματα στο κεφάλι από σφαίρες.

Η ανακάλυψη των τελευταίων σορών κι η αύξηση του αριθμού των δολοφονημένων ιερόδουλων σήμανε συναγερμό στις αρχές του Όστιν, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κάνουν αναφορές στη δράση του serial killer, καλώντας τους κατοίκους αλλά και τις ιερόδουλες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι αναζητήσεις των αστυνομικών δεν έφεραν αποτέλεσμα, όμως η λήξη του θρίλερ ήρθε με τη συνδρομή του πέμπτου θύματος του serial killer, που κατάφερε να ξεφύγει από τα δεσμά του δράστη και να καταφύγει στην αστυνομία.

Ο δράστης εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, πολύ κοντά στο σημείο που κρατούσε αιχμάλωτα τα θύματά του, ενώ η αποκάλυψη της ταυτότητάς του προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο 35χρονος Χουάν Νταβίντ Ορτίζ εργαζόταν ως συνοριοφύλακας στην πολιτεία του Τέξας, επί τουλάχιστον μία δεκαετία.

