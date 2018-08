Σμήνη χιλιάδων μελισσών έκαναν «κατάληψη» στην Times Square της Νέας Υόρκης (vids)

Αλαφιασμένοι κάτοικοι και τουρίστες έτρεχαν να κρυφτούν για να αποφύγουν τα τσιμπήματα των χιλιάδων εντόμων, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή εξειδικευμένων συνεργείων ώστε να απομακρυνθούν από το κέντρο της «Πόλης που δεν κοιμάται ποτέ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των μητροπολιτικών αρχών, στο στόχαστρο του σμήνους βρέθηκε ο πάγκος ενός πλανόδιου πωλητή χοτ ντογκ, καθώς τα πολύτιμα έντομα έδειξαν μεγάλη προτίμηση στην τέντα του αυτοσχέδιου πάγκου του, ενώ ο ίδιος πρόλαβε να βρει καταφύγιο σε κοντινό κατάστημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της «επιδρομής» των εντόμων, με κάποιους ειδικούς να επισημαίνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής σε συνδυασμό με την υγρασία και τις δεκάδες φωτεινές επιγραφές που υπάρχουν στο σημείο, ίσως να προσέλκυσαν τα χιλιάδες έντομα.

Authorities cordon off section of Times Square to respond to a massive group of bees that are swarming a hot dog stand.

Watch live: https://t.co/qd86Ic9lOV pic.twitter.com/R0GJXBle4W

— ABC News (@ABC) August 28, 2018