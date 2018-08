Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι του Αμερικανού Υπ.Εξωτερικών στη Βόρεια Κορέα

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολογεί αυτή του την απόφαση λέγοντας ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος στις συζητήσεις για την αποπυρηνικοποίηση της Β. Κορέας.

Στη συνέχεια αποδίδει ευθύνες στην ελλιπή βοήθεια της Κίνας όσον αφορά στην αποπυρηνικοποίηση, κάτι που όπως λέει ο Τραμπ οφείλεται στην αυστηρότερη Εμπορική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα.

«Ο Πομπέο ανυπομονεί να ταξιδέψει στη Β. Κορέα στο εγγύς μέλλον, πιθανότατα αφού η εμπορική κρίση με την Κίνα επιλυθεί. Στο μεταξύ στέλνω τις θερμότερες ευχές μου και τον σεβασμό μου στον πρόεδρο Κιμ και ανυπομονώ να τον συναντήσω σύντομα» καταλήγει ο Ντόναλντ Τραμπ.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018