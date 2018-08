Πυροβολισμοί εναντίον της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τουρκία (vid)

Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, ομάδες της αστυνομίας αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με το αυτοκίνητο, λευκού χρώματος, αφού πυροβόλησαν.

Η επίθεση αυτή διαπράχθηκε την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσινγκτον παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες, εξαιτίας της δίκης ενός αμερικανού ευαγγελικού πάστορα, του Άντριου Μπράνσον, σε τουρκικό δικαστήριο με τις κατηγορίες της υποστήριξης δύο «τρομοκρατικών» οργανώσεων και της «κατασκοπείας».

#BREAKING: Shots fired at the US Embassy in Ankara #Turkey, targeting the security guards booth pic.twitter.com/Zg5VJHyB5M

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 20, 2018