Έφτιαξαν αυτοκόλλητα - πρίζες για να τρολάρουν τους επιβάτες σε αεροδρόμια (pic & vids)

Ξεκαρδιστικά αποτελέσματα έχει η τελευταία φάρσα που διαδίδεται αστραπιαία στις ΗΠΑ και τρολάρει χιλιάδες ταξιδιώτες, που ψάχνουν εναγωνίως πρίζες για να φορτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα στα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιο συγκεκριμένα, οι «επιτήδειοι» αγόρασαν χιλιάδες αυτοκόλλητα - πρίζες και άρχισαν να τα τοποθετούν στις αίθουσες αναμονής των αεροδρομίων, ενώ με κρυφές κάμερες κατέγραφαν τις σπαρταριστές αντιδράσεις των «θυμάτων»τους.

Όπως σημειώνουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα εν λόγω αυτοκόλλητα μπορούν να βρεθούν πολύ εύκολα μέσω του διαδικτύου, ενώ το χαμηλό τους κόστος (περίπου 5 λίρες) συμβάλει ώστε η φάρσα να πάρει τον χαρακτήρα «επιδημίας», προκαλώντας μεταξύ άλλων πολλά νεύρα αλλά κι απορίες στους άτυχους επιβάτες, που ψάχνουν εναγωνίως πρίζα για να φορτίσουν τις συσκευές τους.

Spotted in LAX: one of those outlet stickers with peoples rage applied to them. pic.twitter.com/8KrovSS6ux

— tired data janitor (@worldwise001) 6 Αυγούστου 2018