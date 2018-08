Τα πιο άσχημα παπούτσια του κόσμου κλείνουν τα εργοστάσιά τους (pics)

Όσοι τα έχουν φορέσει μιλάνε για τα πιο άνετα παπούτσια που έχουν βάλει ποτέ, ενώ υπόλοιπο τα θεωρούν ως τα πιο άσχημα που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

Τα Crocs είτε θα έχουν φανατικούς υποστηρικτές, είτε ορκισμένους εχθρούς, καθώς μπορεί να κρατάνε δροσερά το καλοκαίρι τα πόδια των μικρών, όμως από την άλλη η εικόνα του να τα φοράει ένας μεγάλος (με κάλτσα ή χωρίς), όπως και να το κάνουμε είναι… αντιτουριστική.

Η συγκεκριμένη εταιρία λοιπόν, την Πέμπτη γνωστοποίησε την απόφασή της να κλείσει τα δύο τελευταία εργοστάσια της, προκαλώντας έναν διαδικτυακό εμφύλιο.

Από τη μία οι πολέμιοι πανηγύριζαν θεωρώντας ότι σιγά σιγά θα εξαλειφθεί οι ύπαρξή τους και από την άλλη οι λάτρεις ανησυχούσαν για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα.

Την απάντηση έδωσε η ίδια η Crocs, απαντώντας σε ένα μήνυμα στο Twitter, καθησυχάζοντας όσους αγοράζοντας τα παπούτσια τους: «Δεν πάμε πουθενά».



FALSE ALARM: We aren't going anywhere

— Crocs Shoes (@Crocs) August 8, 2018