Η απίστευτη επιδρομή μυρμηγκιών σε σφηκοφωλιά (vid)

Ένας άνδρας έγινε μάρτυρας μίας απίστευτης επίθεσης! Ομάδα μυρμηγκιών δημιούργησε μία αλυσίδα στον αέρα για να επιτεθεί ιδανικά σε μία σφηκοφωλιά.

«Επίθεση των μυρμηγκιών της λεγεώνας (γνωστά επίσης και ως πολεμιστές μυρμήγκια ή marabunta) σε μία σφηκοφωλιά. Εντυπωσιακό το επίπεδο ευφυΐας της ομάδας και συλλογικού υπολογισμού για να σχηματίσουν την γέφυρα» και συμπλήρωσε:

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

