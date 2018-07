Δύο διαφορετικοί κόσμοι: Μετανάστες αποβιβάζονται σε ισπανική παραλία γυμνιστών (vid)

Το βίντεο δείχνει μετανάστες, κυρίως νέους άνδρες, να πετούν τα σωσίβιά τους καθώς προσεγγίζουν την ακτή και να πηδούν στην παραλία, ενώ οι έκπληκτοι λουόμενοι κοιτούν αποσβολωμένοι όσα εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους.

Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν σε μια παραλία κοντά στο λιμάνι Ταρίφα αφού διέσχισαν τα στενά του Γιβραλτάρ.

Αν και ο αριθμός των μεταναστών, που επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, έχει μειωθεί στο μισό από την αρχή της χρονιάς σε σχέση με την ίδια περυσινή περίοδο, έχει τριπλασιασθεί σε ό,τι αφορά την Ισπανία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του ΔΟΜ, περίπου 17.000 μετανάστες αφίχθησαν στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, ενώ άλλοι 294 βρήκαν τον θάνατο στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ισπανικές ακτές.

Οι αφίξεις μέσω θάλασσας έχουν αυξηθεί τις πρόσφατες εβδομάδες εξαιτίας των καλών καιρικών συνθηκών.

Nude sunbathers in Tarifa had no time to cover up as a boatload of Moroccan migrants made landfall yesterday and ran from guards

