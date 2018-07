Κάλεσε την αστυνομία επειδή μία Αφροαμερικανή έκανε μπάνιο σε δημόσια πισίνα κι απολύθηκε (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, όταν ένας λευκός άντρας ενοχλήθηκε τόσο πολύ από την παρουσία μιας Αφροαμερικανίδας σε δημόσια πισίνα, που κάλεσε την αστυνομία ώστε να ελέγξει αν η γυναίκα είχε άδεια εισόδου.

Ο Άνταμ Μπλουμ, αρνητικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης, παρέμεινε ασυγκίνητος στις διαμαρτυρίες της γυναίκας, η οποία κατέγραφε όσα εξελίσσονταν, ενώ οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο, αφού πιστοποίησαν ότι η γυναίκα διέθετε το πάσο εισόδου στην πισίνα, απολογήθηκαν στην εξοργισμένη γυναίκα κι αποχώρησαν.

This man called the cops on a Black neighbor while she was using a community pool pic.twitter.com/V6caCaF6SF

— NowThis (@nowthisnews) July 6, 2018