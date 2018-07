Ένας νεκρός από τη νέα καταστροφική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια (vid)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κοινότητές τους, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Καλιφόρνια, στα σύνορα με το Όρεγκον.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή.

The #KlamathonFire grows to 5,000 acres, causing closures of I-5 from Yreka to the Ashland, Oregon. pic.twitter.com/ixZLSdHMIp

