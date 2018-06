Αεροσκάφος συνετρίβη στο κέντρο της Βομβάης, 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (pic & vid)

Σε κεντρική περιοχή της πόλης Μουμπάι (Βομβάη) συνετρίβη ένα ναυλωμένο αεροπλάνο, το οποίο μάλιστα φέρεται να ήταν κυβερνητικό.

Ακόμα δεν είναι γνωστός ο αριθμός των θυμάτων, εικάζεται όμως ότι είναι τουλάχιστον πέντε, ανάμεσά τους και ένας πεζός.

#WATCH : A chartered plane crashes near Jagruti building in Ghatkopar where a construction work was going on. #Mumbai pic.twitter.com/ACyGYymydX

Η περιοχή στην οποία κατέπεσε το αεροπλάνο είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη και εκεί βρίσκεται σταθμός τρένου και το αεροδρόμιο της πόλης.

Mumbai: A chartered plane has crashed in Ghatkopar. Fire tenders and an ambulance are at the spot. Firefighting operations are underway. No casualties have been reported. More details awaited. pic.twitter.com/ie7ck70Sep

— ANI (@ANI) June 28, 2018