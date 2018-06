Έβαλε τον σύντροφό της στο καπό του αυτοκινήτου και πήγε βόλτα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο (vids)

Mοναδικές σκηνές εκτυλίχθηκαν πριν από μερικές ημέρες σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, όταν ένα αυτοκίνητο άρχισε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με έναν άντρα «δεμένο» πάνω στο καπό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες άλλων έκπληκτων οδηγών, οι οποίοι ανέφεραν στις αρχές ότι οδηγός του οχήματος ήταν μια γυναίκα, η οποία συνέχιζε ακάθεκτη την πορεία της, τρέχοντας ακόμα και με 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των διερχόμενων οδηγών, τόσο η οδηγός όσο κι ο «επιβάτης» μιλούσαν στα κινητά τους τηλέφωνα, μάλλον μεταξύ τους, προκαλώντας απορίες κι ερωτηματικά σε όσους έτυχε να διαστραυρωθούν μαζί τους.

Μάλιστα, ακόμα κι η αστυνομία που κλήθηκε δεν κατάφερε να σταματήσει για έλεγχο το αυτοκίνητο, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως το περιστατικό αφορούσε την ενδοικογενειακή διαμάχη ενός ζευγαριού, με την γυναίκα να τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο τον σύντροφό της, θέτοντας τις ζωές των δύο αλλά κι αρκετών ακόμη, σε τεράστιο κίνδυνο.

When she says she’s done with you but you’re not really done with her #onlyinflorida pic.twitter.com/4vt34VMhN6

— dani (@danimidah) June 25, 2018