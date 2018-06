Ο Μπιλ Κλίντον μίλησε για το «σκάνδαλο Λεβίνσκι» για πρώτη φορά μετά από χρόνια (pic & vid)

«Αν τα δεδομένα σήμερα ήταν τα ίδια, δε θα αντιδρούσα διαφορετικά» δήλωσε στην εκπομπή Today του NBC ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε αν, μετά τη δράση και επιρροή του κινήματος #MeToo, σκέφτηκε ότι ο χειρισμός του στο σκάνδαλο ήταν ή όχι σωστός, είπε: «Νομίζω ότι έκανα το σωστό».

“Through the lens of #MeToo now, do you think differently or feel more responsibility?... Did you ever apologize to her [Lewinsky]?” @craigmelvin to Bill Clinton pic.twitter.com/rXcixhDHER

