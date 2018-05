Φοιτήτρια πήγε στο πανεπιστήμιο οπλισμένη σαν αστακός κι απαντά στους επικριτές της: «Μολών λαβέ» (pics & vid)

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε μια τελειόφοιτη φοιτήτρια από το πανεπιστήμιο του Κεντ στην πολιτεία του Οχάιο για να εκδηλώσει την αγάπη της για τα όπλα και να πάρει θέση για το ζήτημα της οπλοκατοχής μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους.

Πιο συγκεκριμένα, η 22χρονη Κέιτλιν Μπένετ αποφάσισε να πάει στην απονομή του πτυχίου της από το ίδρυμα, οπλισμένη με πολεμικό τουφέκι κι έχοντας γραμμένο στο καπέλο της ένα «απειλητικό» μήνυμα που ανέφερε «Ελάτε να το πάρετε»...

Now that I graduated from @KentState, I can finally arm myself on campus. I should have been able to do so as a student- especially since 4 unarmed students were shot and killed by the government on this campus. #CampusCarryNow pic.twitter.com/a91fQH44cq — Kaitlin Marie (@KaitMarieox) May 13, 2018

Η απόφαση αυτή της φοιτήτριας ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς να την κατακρίνουν για την στάση της την στιγμή που το κίνημα εναντίον της οπλοκατοχής γιγαντώνεται κυρίως μεταξύ μαθητικών και φοιτητικών κύκλων μετά και τις πρόσφατες πολύνεκρες επιθέσεις σε σχολικά συγκροτήματα.

Όμως, η αποφασισμένη φοιτήτρια δικαιολόγησε την πράξη της απένενατι στους επικριτές της αναφέροντας πως η κατοχή ενός όπλου σε χώρο όπου είχαν βρει τραγικό θάνατο κατά το παρελθόν φοιτητές του εν λόγω πανεπιστημίου, είναι επιβεβλημένη, ενώ έκλεισε το ποστάρισμά της στα social media με την ιστορική έκφραση του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα κατά την μάχη των Θερμοπυλών: «Μολών λαβέ».

Discussing why I took graduation photos with an AR-10 rifle at Kent State and why I support #CampusCarryNow with @foxandfriends this morning. pic.twitter.com/o2RATs3gtK — Kaitlin Marie (@KaitMarieox) May 17, 2018

A sincere thank you to everyone who has sent me a supportive message. I wish I could respond to you all. The kindness truly outweighs the negativity, threats, and insults coming from those who don't respect my second amendment right to self-defense. MOLON LABE — Kaitlin Marie (@KaitMarieox) May 17, 2018

Να σημειωθεί πως πράγματι κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, οι φοιτητές του πανεπιστημίου του Κεντ που διαμαρτύρονταν για την πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ, συνάντησαν τις σφαίρες των εθνοφρουρών στις 4 Μαΐου του 1970 με αποτέλεσμα 4 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους κι ακόμη 9 να τραυματιστούν, σε ένα επεισόδιο που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην αμερικανική κοινωνία, ενώ εκατοντάδες κολέγια, γυμνάσια και πανεπιστήμια έκλεισαν τις επόμενες μέρες ως αντίδραση στο μακελειό, σε μια πρωτοφανή μαθητική απεργία με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000.000 μαθητών και φοιτητών η οποία αποτέλεσε ορόσημο στον αντιπολεμικό αγώνα της εποχής.