O Πoύτιν... φορτηγατζής και το διαδίκτυο στα «κάγκελα» (pics & vids)

Ο Ρώσος πρόεδρος οδήγησε το φορτηγό κατά μήκος μιας γέφυρας που κατασκευάστηκε πρόσφατα και συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Το κομβόι φορτηγών, γερανών και άλλων βαρέων οχημάτων μετέφερε κατασκευαστές που εργάζονταν τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος παρευρέθηκε στη συμβολική τελετή εγκαινίων την Τρίτη, φορώντας τζιν και αντιανεμικό μπουφάν, αντί για το συνηθισμένο κοστούμι.

Αφού ευχαρίστησε τους επικεφαλής των εργατών που ήταν παρόντες στην τελετή, ο Πούτιν ανέβηκε στο πορτοκαλί φορτηγό.

Έτσι, ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε σε μία διαφορετική αυτοκινητοπομπή, όπου συνήθως αποτελείται από λιμουζίνες και πολυτελή μαύρα αυτοκίνητα, ενώ η στιγμή σχολιάστηκε από δεκάδες χρήστες των social media.

