Μεγάλη διαδήλωση κατά των αμβλώσεων στο Δουβλίνο (vid)

«Σώστε τις ζωές, ψηφίστε όχι» ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα μεγάλο πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές, ενώ μεταξύ του πλήθους που είχε κατακλύσει την πλατεία Μέριον, στην καρδιά της ιρλανδικής πρωτεύουσας, διακρίνονταν πλακάτ που έγραφαν «Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα», «Θα μπορούσε να είναι η ανιψιά σας, η φίλη σας, ή εγγονή σας» ή ακόμη «Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει στις 22 ημέρες».

Στο βήμα ανέβηκαν για να απευθυνθούν στο πλήθος γιατροί, εκπρόσωποι οργανώσεων και γυναίκες που έκαναν άμβλωση και το μετάνιωσαν. Όλοι όσοι πήραν τον λόγο προασπίστηκαν την ισχύουσα νομοθεσία, που δεν επιτρέπει την άμβλωση παρά μόνο στην περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

«Ένα πραγματικό σύστημα υγείας σώζει ζωές, δεν τις συντομεύει» είπε προς το πλήθος η εκπρόσωπος τύπου της οργάνωσης Pro-Life Campaign Κόρα Σέρλοκ.

«Θα ανησυχούσα εάν βρισκόμουν στο στρατόπεδο του "ναι"», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπεν Σκάλαν, ένας 20χρονος φοιτητής. «Έχασαν περίπου 20% σε διάστημα λίγων εβδομάδων… η διαφορά μειώνεται!» υπογράμμισε διατυπώνοντας την ελπίδα του για μια νίκη του «όχι».

Όπως κατέδειξε μια πρόσφατη δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Kantar Millward Brown για λογοριασμό της Sunday Independent, το 45% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ του ενδεχόμενου να καταστεί λιγότερο αυστηρό το νομοθετικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις, ενώ το 34% αντιτίθεται. Το 18% των ερωτηθέντων δηλώνει αναποφάσιστο.

Νωρίτερα σήμερα, περισσότεροι από 1000 γιατροί απηύθυναν κάλεσμα υπέρ του «ναι» και παρουσίασαν το σχετικό έγγραφο που είχαν υπογράψει, υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Οι γυναίκες έχουν ανάγκη τη στήριξή μας» σημείωσε ο παθολόγος Ρος Κέλι, που μίλησε στους Irish Times. Ο νόμος «δεν έβαλε ποτέ τέλος στις αμβλώσεις, απλώς τις έκανε αόρατες και επικίνδυνες». Κάθε χρόνο, χιλιάδες γυναίκες από την Ιρλανδία πηγαίνουν στο εξωτερικό, ιδίως στη Βρετανία, για να υποβληθούν σε άμβλωση.

Την 25η Μαΐου, οι Ιρλανδοί καλούνται να ψηφίσουν για την κατάργηση της 8ης τροπολογίας του Συντάγματος, που υιοθετήθηκε έπειτα από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος το 1983, και η οποία εγγυάται «το δικαίωμα στη ζωή» του εμβρύου, λαμβάνοντας υπόψη το «ίσο δικαίωμα για τη ζωή στη μητέρα».

Η εξαίρεση στη νομοθεσία που απαγορεύει την άμβλωση- ο κίνδυνος δηλαδή του θανάτου της μητέρας, προστέθηκε το 2013, λίγο μετά τον θάνατο μιας εγκύου, από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της, την οποία οι γιατροί αρνήθηκαν να διακόψουν, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο την κοινή γνώμη. Εντούτοις, ο βιασμός, η αιμομιξία ή η δυσμορφία του εμβρύου δεν αποτελούν νόμιμες αιτίες προκειμένου να υποβληθεί μια γυναίκα σε άμβλωση και μια τέτοια επέμβαση συνιστά έγκλημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξη 14 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

10s of thousands came to Dublin today to stand up for the right to life of women and babies #8thRef #LoveBothVoteNO #Savethe8th #RepealThe8th pic.twitter.com/9kOjjjbMi4

— Caroline Simons (@carolinesimons) 12 Μαΐου 2018