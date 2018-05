Ποτάμια λάβας στην Χαβάι καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους (pics & vid)

Οι Αρχές επέτρεψαν στους κατοίκους να επιτρέψουν για να σώσουν τα κατοικίδιά τους, αλλά δεν τους άφησαν να μείνουν.

Περιουσίες καταστρέφονται από τη λάβα που σε ορισμένα σημεία «ξεπηδά» ακόμα και ως τα 70 μέτρα ύψος.



Το ηφαίστειο Κιλαουέα, το πλέον ενεργό της Χαβάης το οποίο εξερράγη την Πέμπτη, έγινε γνωστό από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του νησιωτικού συμπλέγματος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

#Hawaii's lava flows engulf cars had been overtaken everything in its path, including homes, trees, fences and of course, a number of cars and roads were burning and melting the rocks to spewing lava into a dangerous toxic gas. pic.twitter.com/yCiGJ3ZWum

