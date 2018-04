Τελείωσε ο πόλεμος της Κορέας μετά από 65 χρόνια (vid)

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν από κοινού δήλωση και αποφάσισαν επίσης να βάλουν τέλος επίσημα στον πόλεμο της Κορέας, υπογράφοντας ανακωχή.

Η ανακωχή στην κορεατική χερσόνησο είχε αποφασιστεί από το 1953 ωστόσο δεν είχε υπογραφεί μέχρι σήμερα.

Η διακήρυξη περιλαμβάνει υποσχέσεις για τη μείωση στρατιωτικών όπλων, την παύση «εχθρικών ενεργειών» και την μετατροπή της αποστρατικοποιημένης ζώνη σε «ζώνη ειρήνης».

«Χαιρετίζω το θάρρος και την αποφασιστικότητα του προέδρου Κιμ» δήλωσε ο πρόεδρος της Νοτίου Κορέας.

Kim Jong Un and Moon Jae-in smile and hug after announcing that North and South Korea will formally end the Korean War later this year https://t.co/wrTabHJcff pic.twitter.com/SLk6HwMSDt

«Είμαι ευτυχής που σας συναντώ», είπε ο Μουν στον ομόλογό του, που πέρασε τα σιδηρόφρακτα σύνορα κι έγινε ο πρώτος βορειοκορεάτης ηγέτης που πάτησε το νοτιοκορεάτικο χώμα μετά το τέλος του Πολέμου της Κορέας.

Κατόπιν πρόσκλησης του Κιμ Γιονγκ Ουν, οι δύο ηγέτες βάδισαν επίσης για λίγο και στη βορειοκορεάτικη πλευρά των συνόρων, πριν πάνε στο Σπίτι της Ειρήνης. «Μια νέα ιστορία ξεκινά τώρα», μια «εποχή ειρήνης», έγραψε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας στο βιβλίο επισκεπτών πριν οι δύο ηγέτες αρχίσουν τις συνομιλίες.

New history from now on, [we are] at the starting point of a historic new peace era.

