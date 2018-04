Mία γυναίκα νεκρή από τους πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία του Youtube (pics)

Μια γυναίκα η οποία φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα στα κεντρικά γραφεία του ιστοτόπου YouTube στην Καλιφόρνια είναι νεκρή, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η γυναίκα ύποπτη απεβίωσε επιτόπου, (υπάρχει) άγνωστος αριθμός θυμάτων», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Νωρίτερα, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ABC7 News ότι η ύποπτη ήταν λευκή και φόραγε κεφαλομάντηλο. Ο τηλεοπτικός σταθμός απέδωσε την περιγραφή σε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία, την οποία δεν κατονόμασαν.

Άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν νωρίτερα σε πολλούς τραυματίες από σφαίρες, χωρίς να δώσουν κάποιον αριθμό ή λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Η αστυνομία με ανάρτησή της στο Twitter προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή.

Ένας εργαζόμενος της εταιρείας ανέφερε με ανάρτηση στο twitter ότι άκουσε πυροβολισμούς και είδε ανθρώπους να τρέχουν ενώ βρισκόταν στο γραφείο του.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1

— Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018