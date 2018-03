Τεράστιο ρήγμα απειλεί με διχοτόμηση την ανατολική Αφρική (pics & vid)

Ένα ρήγμα μήκους πολλών χιλιομέτρων προκαλεί αναστάτωση τόσο στον επιστημονικό προσωπικό όσο και σε εκατομμύρια κατοίκους της ανατολικής Αφρικής.

Africa is losing its Horn https://t.co/R1RQmdcfXE #NationNewsplex pic.twitter.com/BhVLO6NKV9

Το ρήγμα έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία αλλά και πολλά προβλήματα στις οδικές συγκοινωνίες αλλά και τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι επιστήμονες εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι σχετικά με την πορεία του φαινομένου.

Mai mahiu road cracks again, motorists stuck in slow moving traffic https://t.co/DiMqWG6S8O pic.twitter.com/gi3xTnRGbK

Όλα άρχισαν πριν μερικούς μήνες, όταν παρατηρήθηκε η δημιουργία του ρήγματος σε διάφορα σημεία στην περιοχή της βορειανατολικής Κένυας, κοντά στα σύνορα με την Σομαλία, ενώ το φαινόμενο εξελίσσεται ταχύτατα με αρκετές περιοχές να παραμένουν αποκλεισμένες, καθώς τα συνεργεία αποκατάστασης δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν σε όλα τα σημεία που χρειάζονται επιδιορθώσεις.

Μάλιστα, ορισμένες εκτιμήσεις των ειδικών που ασχολούνται με το ρήγμα και τις αιτίες δημιουργίας του, κάνουν λόγο για την απαρχή της διχοτόμησης της περιοχής, καθώς το ρήγμα θα φτάσει μέχρι τις ανατολικές ακτές της ηπείρου, γεγονός που θα αποτελεί μοναδικό γεγονός για την επιστήμη της γεωλογίας.

Bird’s-eye view of Mai Mahiu - Suswa road after a fault line split it into two again. #NTVNews pic.twitter.com/enUXs10x9K

