Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ (vid)

Υπάλληλοι του σχολείου επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα γυμνάσιο στο Μέριλαντ, ότι το περιστατικό είναι υπό έλεγχο και ότι η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί.

Το γραφείο του σερίφη συμβούλευσε τους γονείς των μαθητών να παραμείνουν μακριά από το σχολείο και να μεταφερθούν σε άλλο γυμνάσιο της περιοχής όπου θα συναντήσουν τα παιδιά τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για την προέλευση των πυροβολισμών ή για το αν υπάρχουν θύματα αλλά αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6

— CNN (@CNN) March 20, 2018