Επέστρεψε από το διάστημα μετά από 520 ημέρες με μεταλλαγμένο DNA (pics)

Ο διάσημος αστροναύτης επέστρεψε στη Γη αρκετά πιο διαφορετικός από τον δίδυμο αδερφό του μετά από παραμονή 520 ημερών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της NASA, φαίνεται πως το DNA του αστροναύτη Σκοτ Κέλι, μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο στο διάστημα, άλλαξε για πάντα, σε ποσοστό 7% σχετικά με το σύνολο των αλλαγών που υπέστη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Κέλι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 520 ήμερες το 2015, τα γονίδιά του υπέστησαν σοβαρές αλλαγές και δεν επανήλθαν ποτέ στο κανονικό στη διάρκεια των 2 ετών που επέστρεψε στη Γη, σύμφωνα με ειδική μελέτη που διεξήγαγαν οι ειδικοί επιστήμονες της NASA.

Περίπου 93% των αλλαγών που υπέστη το DNA του Κέλι ήταν προσωρινές, με αποτέλεσμα το γενετικό προφίλ του Κέλι να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα σχετικά γρήγορα μετά την επιστροφή του στη Γη, προ διετίας.

To υπόλοιπο 7% των αλλαγών στο DNA του αστροναύτη, όμως, μονιμοποιήθηκε και αφορά σε αλλαγές στα γονίδια που σχετίζονται με τουλάχιστον πέντε βιολογικές οδούς και λειτουργίες, όπως η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, του αμφιβληστροειδούς του, τα δίκτυα σχηματισμού των οστών αλλά κι υπερσυγκέντρωση στο αίμα του διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με το CNN, η έρευνα είχε ξεκινήσει πριν φύγει ο Κέλι για τη διαστημική του αποστολή, συνεχίστηκε ενώ βρισκόταν σε τροχιά και ολοκληρώθηκε στη Γη, με την σύγκριση του DNA του Κέλι με αυτό του δίδυμου αδελφού του, Μαρκ Κέλι - επίσης αστροναύτης- ο οποίος στο διάστημα αυτό βρισκόταν στη Γη.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 10, 2018