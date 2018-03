Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσκάλεσε τον Τραμπ να συναντηθούν κι εκείνος δέχτηκε! (vid)

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι επέδωσε στην αμερικανική κυβέρνηση μια πρόσκληση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν.

Ο Τσανγκ Λι Ουνγκ, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Νότιας Κορέας, γνωστοποίησε επίσης ότι ο Κιμ υποσχέθηκε να ανασταλούν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από μέρους της Πιονγκγιάνγκ.

BREAKING: President Trump has agreed to meet with North Korea’s Kim Jong Un by May, South Korean national security advisor says. pic.twitter.com/5RHtb4fuJy

— ABC News (@ABC) 9 Μαρτίου 2018