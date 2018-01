ΗΠΑ: Μετά το χιόνι, το τσουχτερό κρύο σαρώνει

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Τελευταίος θάνατος εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών ήταν εκείνος ενός πεζού, που παρασύρθηκε από ένα όχημα ο οδηγός του οποίου έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος νωρίτερα σήμερα, στη Νότια Καρολίνα.

Η χιονοθύελλα της Πέμπτης, η πρώτη αυτού του χειμώνα, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, αρχής γενομένης από τις αερομεταφορές. Περισσότερες από 4.300 πτήσεις ματαιώθηκαν την Πέμπτη και σε περίπου 3.500 πτήσεις σημειώθηκαν καθυστερήσεις.

Αν και τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστόνης άνοιξαν σήμερα το πρωί, σχεδόν το 20% των πτήσεων από και προς το Κένεντι ματαιώθηκε και άνω του 30% των πτήσεων από το La Guardia ή το Logan στη Βοστόνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightaware.

Οι τοπικές αρχές κινητοποιήσαν χιλιάδες εκχιονιστικά μηχανήματα κι εργάτες με στόχο να καθαρίσουν τους τεράστιους όγκους χιονιού που έχουν συγκεντρωθεί από την Πέμπτη, όπου σε πολλές περιοχές της Νέας Αγγλίας ή της πολιτείας της Νέας Υόρκης το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 30 εκατοστά, και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να σχηματιστεί παγετός.

Στις παράκτιες περιοχές της Βοστόνης, συνεργεία δίνουν μάχη να απομακρύνουν και τα συντρίμμια από τις σαρωτικές πλημμύρες που προκλήθηκαν αιφνιδίως από τα τεράστια κύματα τα οποία συνόδευαν τη χειμερινή καταιγίδα.

Οι αρχές προχώρησαν στη διάσωση πολλών ανθρώπων, που εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά, ακόμα και σε τουριστικές συνοικίες στην ανατολική Βοστόνη, έγραψε η εφημερίδα Boston Globe. Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος.

Το ψύχος έπληξε και τις αμερικανικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα, που είναι συνηθισμένες στην ηλιοφάνεια: στη Φλόριντα, που την περασμένη εβδομάδα είδε χιόνι για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, ιγκουάνα πάγωσαν στην κυριολεξία από το κρύο. Δημοσιογράφος της εφημερίδας Palm Beach Post έδωσε στη δημοσιότητα χθες μια φωτογραφία όπου διακρίνεται ένα πράσινο ιγκουάνα, να έχει παγώσει στην άκρη μιας πισίνας στον κήπο του.

Και άλλοι χρήστες του Twitter ανήρτησαν επίσης παρόμοιες φωτογραφίες με ιγκουάνα που πέφτουν νεκρά από τα δέντρα.

Αν και στο Παλμ Μπιτς ο υδράργυρος κατέγραψε άνοδο σήμερα, με το θερμότερο να δείχνει περίπου 13 βαθμούς, δεν συμβαίνει το ίδιο στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Παρά τον ήλιο που βγήκε σήμερα, η θερμοκρασία σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη βούτηξε στους -11 βαθμούς κελσίου.

Tourists make the most of the snow in New York, where a storm warning has been triggered and up to a foot (30.5 centimeters) of snow is expected pic.twitter.com/BcQi9uMv60

— AFP news agency (@AFP) 5 Ιανουαρίου 2018