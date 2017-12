Η απίθανη ιστορία ενός τύπου που ξέχασε τον μισθό του σε μία pub (pics)

Από τον παράδεισο στην κόλαση βρέθηκε ένας Πολωνός τις τελευταίες ημέρες... Ο Μάριους είχε πάει σε μία pub στο Γουίμπλεντον με τους φίλους για ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτι, την προηγούμενη εβδομάδα, όμως πρέπει να ήπιε λίγο παραπάνω, καθώς ξέχασε εκεί τον φάκελο που είχε όλο τον μισθό του.

Οι υπεύθυνοι του μαγαζιού τον βρήκαν και ξεκίνησαν την αναζήτηση του κατόχου μέσω των Social Media: «Ξέρετε κάποιον που ονομάζεται έτσι και ήταν στην Αλεξ την Πέμπτη; Αν όντως ξέρετε, τι ώρα ήταν; (μπορούμε να το βρούμε από το κύκλωμα ασφαλείας», έγραψαν στο Twitter και στο Facebook, ποστάροντας την φωτογραφία του φάκελου.



If you know someone called this, did they come in the Alex on Thursday night? If they did, what time? (we can find on CCTV). #lostwages pic.twitter.com/zQl6bPzyer — The Alexandra (@TheAlexSW19) December 24, 2017

Μετά από μερικές ημέρες και αφού το μήνυμα αυτό είχε 1,5 εκατομμύριο προβολές και πάνω από 3 εκατομμύριο αντιδράσεις, ο γιος του Μάριους το είδε και ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Πολωνία, χωρίς τον μισθό του, θεωρώντας πως δεν πρόκειται να βρει τα χρήματά του.

Μάλιστα, επειδή φοβήθηκε την αντίδραση της γυναίκας του, η οποία θα αγχωνόταν, δεν της το είχε πει, αλλά η τύχη στάθηκε πλάι του... Έτσι την Τετάρτη επέστρεψε στην παμπ για να πάρει τα χρήματά που είχε χάσει.

«Θεέ μου, τον βρήκαμε. Μόλις μπήκε στο μπαρ, τον τσέκαρα στην κάμερα ασφαλείας και είναι αυτός», έγραψαν από το μαγαζί στο Twitter, ενώ λίγη ώρα αργότερα ανέβασαν και μία φωτογραφία μαζί του...



OH MY GOD WE'VE GOT HIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! He's just walked in the sports bar, I've checked the CCTV, and it's him!!! Photo to follow. MARIUSZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ — The Alexandra (@TheAlexSW19) December 27, 2017

Φυσικά ο Μάριους, δεν παρέλειψε να αφήσει ένα καλό φιλοδώρημα στον άνθρωπο που βρήκε και παρέδωσε τον φάκελο...