Τι έδειξε δημοσκόπηση στην ΠΓΔΜ γα την αλλαγή ονομασίας (pics)

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Αντόνιο Μιλοσόσκι, δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο twitter μία δημοσκόπηση για την αλλαγή ονομασίας της χώρας.

Το 35% απάντησε θετικά στην αλλαγή, ενώ αρνητικά το 49%. Μάλιστα, το 15,6% όσο συμφωνούν για την αλλαγή ονόματος χαρακτηρίζονται ως «Μακεδόνες», ενώ το 81,4% ως Αλβανοί.

Brima Galup pool/ Do you agree #Macedonia's name change as @NATO membership condition?:

1. Agree/ Macedonians 15,6; Albanians 81,4; average 35%

2. Disagree/ Macedonians 67,1; Alb 7,2; average 49%

3. Against NATO membership 10,3% on average (MK 12,9; Alb 1,5%) pic.twitter.com/lL9c10Qbvz

— Antonio Miloshoski (@AMiloshoski) 25 Δεκεμβρίου 2017