Ποινή φυλάκισης 25 ετών στον αδερφό της Nicki Minaj για τον βιασμό της 11χρονης θετής κόρης του! (pics)

Εικοσιπέντε χρόνια φυλάκισης επέβαλε δικαστήριο του Long Island στον αδερφό της Nicki Minaj, Jelani Maraj, ο οποίος βίασε επανειλημμένα, σε διάστημα οκτώ μηνών, την 11χρονη θετή του κόρη!

Ο αδερφός της διάσημης τραγουδίστριας, θυμίζουμε, συνελήφθη το 2015 και είχε δηλώσει αθώος.

Το DNA, ωστόσο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταδίκη, καθώς βρέθηκε σπέρμα του Maraj στις πιτζάμες του παιδιού, ενώ ο μικρότερος αδερφός της κατέθεσε πως υπήρξε μάρτυρας σε μια περίπτωση βιασμού. Να σημειωθεί πως ο Maraj ήταν παντρεμένος με τη μητέρα του παιδιού, όταν πραγματοποιήθηκαν οι βιασμοί...

Οι δικηγόροι του Maraj ισχυρίζονταν, μέχρι και σήμερα, πως οι κατηγορίες είναι μια κατασκευασμένη, από τη μητέρα, σκευωρία εναντίον του, για να εξαναγκάσουν τη Nicki Minaj να πληρώσει 25 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Jelani, όμως, μάλλον περίμενε τη βαριά ποινή, αφού, όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα, περίμενε στωικά να μάθει τη μοίρα του και έμεινε ανέκφραστος όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου...

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της επαρχίας Nassau, Ρόμπερτ Μακντόναλντ, είπε στον Maraj: «Η άποψή μου είναι ότι καταστρέψατε αυτό το παιδί». Και συνέχισε: «Το βιάσατε. Ξανά και ξανά».

Η αδερφή του, Nicki Minaj, έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο, για να σταθεί στο πλευρό του. Το 2016, άλλωστε, η ράπερ είχε γράψει ένα γράμμα, όπου έλεγε για τον Maraj ότι είναι «το πιο υπομονετικό, ευγενές, αληθινό και ανιδιοτελές άτομο που γνωρίζω».

Προφανώς δεν έπεισε κανέναν...

