Γυμνή φιλάνθρωπος: Έβγαλε 620.000 ευρώ για τις φωτιές στην Αυστραλία πουλώντας γυμνές φωτογραφίες της (pics & vid)

Το μοντέλο του Instagram Kaylen Ward, η επονομαζόμενη και ως «γυμνή φιλάνθρωπος», ισχυρίζεται ότι έβγαλε 620.000 ευρώ, ως βοήθεια στην πληγείσα από τις φωτιές Αυστραλία, πουλώντας γυμνές φωτογραφίες της για 9 ευρώ την καθεμία, αλλά φαίνεται πως θα το «πληρώσει» ακριβά...

Διότι, παρότι η καμπάνια πήγε ανέλπιστα καλά, όπως δηλώνει η ίδια, με τις δωρεές να φτάνουν σχεδόν το μισό εκατομμύριο ευρώ, κάποιοι δεν χάρηκαν ιδιαίτερα με το γεγονός ότι αποφάσισε να γδυθεί (εντελώς), για να μαζέψει χρήματα.

Kaylen Ward Use Her Nudes To Raise $100k For The Australia Wildfires How Could Anyone Not Stan Her pic.twitter.com/DFkS298i8I

Το Instagram, για παράδειγμα, έκλεισε τόσο τον βασικό λογαριασμό της όσο και έναν δεύτερο που δημιούργησε, για «σεξουαλικό περιεχόμενο». Οι γονείς της κοπέλας, δε, την αποκήρυξαν -πάντα σύμφωνα με την ίδια- ενώ αυτός που της άρεσε σταμάτησε να της μιλάει.

Πώς αντέδρασε η Kaylen; Με ένα απλό «γ@@α το, σώστε τα κοάλα»!

My IG got deactivated, my family disowned me, and the guy I like won’t talk to me all because of that tweet. But fuck it, save the koalas.

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020