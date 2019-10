Πορνοστάρ το γύρισε στο ΜΜΑ και βγήκε νοκ άουτ από τον πρώτο γύρο (pics & vid)

Στροφή στην ποιότητα αποφάσισε να κάνει η Orion Starr, εγκαταλείποντας την ερωτική βιομηχανία και μετακομίζοντας στα μαχητικά αθλήματα.

Έτσι, μετά από δύο αγώνες σε ερασιτεχνικό επίπεδο ΜΜΑ, είπε να ανέβει στα λίγο πιο δύσκολα.



Μόνο που ξέχασε έναν κανόνα. Αυτόν που αναφέρει πως πρέπει να αποφεύγεις τις μεγάλες κουβέντες, ειδικά αν είσαι νέος ή νέα στο χώρο.

Έτσι, λίγο πριν τον αγώνα της, η Ρεμπέκα Μπρίγκμαν δήλωσε για την αντίπαλό της: «Απόψε θα θυσιάσω την ψυχή της. Ανυπομονώ να παλέψω, δούλεψα σκληρά γι’ αυτή την ευκαιρία. Τίποτα δεν θα με σταματήσει. Τίποτα».



Το αποτέλεσμα όπως φαντάζεστε ήταν ακριβώς το αντίθετο, καθώς η Ελίσα Ριντ την έβγαλε νοκ άουτ από τον πρώτο γύρο.

Elise Reed is coming out strong in round one!

Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 25, 2019